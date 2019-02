Gemeentehuis blijft morgen dicht Bibliotheek, financiële dienst en OCMW zijn wel open Kristof Vereecke

12 februari 2019

17u45 0 Zelzate Door de nationale stakingsdag blijft het gemeentehuis van Zelzate morgen een hele dag dicht.

Andere gemeentelijke diensten zoals de bibliotheek, de financiële dienst en het OCMW blijven wel open voor het publiek. Het zwembad is enkel in de voormiddag open zodat het schoolzwemmen door kan gaan. Ook de baantjeszwemmers kunnen er tussen 12 en 13 uur nog terecht. In de namiddag blijft het zwembad dicht. Ook het busvervoer zal de nodige hinder ondervinden.