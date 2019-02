Gemeente zoekt oplossing voor hondenschool in Zelzate-West “Containers jeugdopbouwwerk zijn een optie” Kristof Vereecke

28 februari 2019

15u49 0 Zelzate De gemeente Zelzate is naar eigen zeggen naarstig op zoek naar een oplossing voor hondenschool vzw Hati. Die hondenschool wil zich vestigen op een terrein van een voormalige hondenschool in de buurt van het Groenplein, maar de kantine is volgens een brandweerrapport allesbehalve geschikt.

Het was ex-burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) die tijdens de gemeenteraad vroeg naar de stand van zaken in het dossier. “Het vorige bestuur was bezig met een oplossing aan het zoeken voor die mensen. Wat is de stand van zaken?” Schepen van Dierenwelzijn Isabel Dellaert had slecht nieuws: “Er zijn problemen met het gebouw op het terrein. De stabiliteit is slecht, het bevat asbest en is brandgevaarlijk. Afbreken lijkt volgens onze architect de enige oplossing. Uiteraard willen we de grond ter beschikking stellen, maar gebouw moet eerst gesloopt worden.”

Container(s)

Bruggeman stelde daarop voor een container of twee te huren, maar daarop ging de meerderheid niet in. “We zijn aan het bekijken of we één van de containers van het jeugdopbouwwerk niet kunnen hergebruiken. Het zou van onbehoorlijk bestuur getuigen als we nu al op de feiten vooruit lopen.”