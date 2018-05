Gemeente moet toch betalen voor gronden Sint-Jan Baptist 30 mei 2018

02u55 0 Zelzate De verwerving van de gronden van Sint-Jan Baptist voor de aanleg van de nieuwe sport- en recreatiesite in het gebied Zelzate-Zuid kost minstens 160.000 euro meer dan verwacht. Dat bedrag wordt evenwel verdeeld over 20 jaar in de vorm van een huurovereenkomst.

Volgens de aanvankelijke plannen zou Sint-Jan Baptist zijn gronden gratis afstaan. In ruil daarvoor werd binnen het project een multifunctionele ruimte en een zorgpad voorzien. Gemeenteraadslid Freddy De Vilder (sp.a) kon nu uit het dossier opmaken dat de gemeente jaarlijks 8.000 euro, of 5 euro per vierkante meter, dient te betalen voor de huur van de gronden van Sint-Jan Baptist. "Vanwaar die plotse wending?", vroeg De Vilder zich af. "De tijd van gratis is helaas voorbij. Ook voor de nonnen en de paters. Wij vonden het een goede deal om dit fantastische project er door te krijgen", motiveerde burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD).





Onduidelijkheid

Daarmee was de kous echter nog niet af. Binnen de gemeenteraad heerste onduidelijkheid over de termijn van het huurcontract. Zo waren bepaalde raadsleden ervan overtuigd dat het om een langlopend contract van 50 jaar gaat, terwijl de meerderheid over een termijn van 20 jaar spreekt. Een verschil tussen een kostprijs van 160.000 of 400.000 euro. Navraag leert dat eerst een contract van 20 jaar wordt afgesloten dat uiteindelijk tegen dezelfde voorwaarden voor nog eens 30 jaar verlengd kan worden. De kostprijs van het totale project wordt geraamd op 5,4 miljoen euro.





(KVZ)