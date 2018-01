Gemeente koopt 't Klooster 02u51 0

De gemeente heeft cultuurhuis 't Klooster gekocht. Zelzate betaalt 704.650 euro voor het gebouw. "Het was een kans die we niet konden laten liggen", stelde burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) achteraf tevreden. Het verhaal van cultuurhuis 't Klooster in de Kerkstraat startte zo'n vijf jaar geleden toen Joost Van Hyfte en zijn vrouw Hilde De Cock samen met Luc Schelfhout en zijn vrouw Ilse Criel het voormalig nonnenklooster kochten. In de afgelopen jaren groeide 't Klooster uit tot een naam. Door allerlei omstandigheden besliste Van Hyfte begin oktober zijn Klooster te koop te zetten. "Ik ben blij dat het gebouw van het publiek blijft. Zelf zal ik er ook nog wel eens wat organiseren", reageert Van Hyfte na de beslissing van de gemeenteraad. Schepen van cultuur Kristof Stevelinck (VLD-SD), die ooit voorstelde het gebouw te kopen, wist zich met zijn geluk geen blijf. Ook de oppositie toonde zich positief, maar hamert wel op het feit dat de gemeente werk zal moeten maken van een eigen werking voor het gebouw. "Dat gaan we ook doen", beloofde Stevelinck. (KVZ)