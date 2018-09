Gemeente heeft geen interesse in oude BTW-gebouwen 07 september 2018

02u39 0 Zelzate De gemeente Zelzate heeft geen interesse om het gigantische kantorencomplex van de vroegere BTW-administratie aan de Suikerkaai over te kopen van de Regie der Gebouwen. Die laatste zet het gebouw, waar momenteel nog een Vredegerecht en een B-Post kantoor gehuisvest zijn, in de etalage.

Het gigantische kantorencomplex aan de Suikerkaai dateert uit de jaren 70 en staat na de verhuis van de BTW-diensten al een paar jaar voor meer dan de helft leeg. Enkel het Vredegerecht en B-Post hebben er nog een onderkomen op de benedenverdieping.





Onlangs contacteerde de Regie der Gebouwen de gemeente Zelzate of het geen nieuw onderkomen weet voor het huidige Vredegerecht. Meer nog, zo werd de vraag gesteld of de gemeente Zelzate geen interesse heeft om het gebouw over te nemen.





"Dat gebouw is geen spek voor onze bek", is burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD) erg duidelijk. "Het is niet alleen te duur, het is ook niet meer van deze tijd. Moesten we het willen kopen, zouden we massa's moeten investeren om het te renoveren. Bovendien hebben we momenteel ook geen behoefte aan zo'n complex. Na de verbouwing van het gemeentehuis zal onze financiële dienst kunnen verhuizen en komt er in de Brughuizen zelfs plaats vrij om onze schepenen te huisvesten."





Bruggeman hoopt wel dat hij het Vredegerecht in zijn gemeente kan houden. "Het Z-gebouw aan de Vredekaai kan misschien een oplossing bieden. Het is sowieso een voorstel dat ik voor wil leggen aan het schepencollege", besluit Bruggeman, die benadrukt dat het om een denkpiste gaat. (KVZ)