Geld teruggeven en op matje bij minister ERKENNING OCMW-DIENSTENCENTRUM AAN ZIJDEN DRAADJE KRISTOF VEREECKE

28 augustus 2018

02u25 0 Zelzate Het OCMW van Zelzate moet 12.000 euro subsidies terugstorten voor de slechte uitbating van lokaal dienstencentrum 'De Kastanje'. De top moet zich verdedigen bij minister Jo Vandeurzen. Daar kan het de erkenning kwijtspelen.

De bal ging vorig jaar in november aan het rollen na een inspectiebezoek van het agentschap Zorg en Gezondheid. Het inspectieverslag was vernietigend. Volgens de inspecteurs was niet alleen de kwaliteit van het aanbod onvoldoende, maar ook de deskundigheid van het personeel. Lees: de centrumverantwoordelijken beschikten niet over de nodige diploma's.





Personeelsverloop

OCMW-voorzitter Rik Laureys (CD&V-Vrij Zelzate) steekt zich niet weg. "Door ziekte en personeelsverloop kampten we ten tijde van het inspectiebezoek met serieus personeelstekort. We konden niet anders dan voorrang geven aan onze sociale dienst. Daardoor was er inderdaad geen centrumverantwoordelijke." Laureys probeerde de afgelopen maanden te redden wat er te redden viel. Er werd een halftijdse centrumverantwoordelijke aangesteld en het dienstencentrum kreeg een halftijdse logistiek medewerker. Dat mocht niet baten. Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) blijft bij zijn beslissing en dus moet het OCMW 12.000 euro subsidie, gekregen in 2017, terugstorten. Steun komt er ook niet meer dit jaar. "Het zoveelste hoofdstuk in het blunderboek van dit OCMW-bestuur. Dit OCMW is zo kapot bespaard dat zelfs de meest essentiële zaken een probleem zijn", is OCMW-raadslid Karel Van Bever (PVDA) keihard voor het beleid.





Bijgestuurd

Het kan nog erger. Zo moet de OCMW-top zich op 17 september verantwoorden bij de minister. Lukt dat niet, verliest het dienstencentrum definitief zijn erkenning.





"Dat zou een kleine ramp zijn", zegt OCMW-raadslid Debbie De Vleesschauwer (PVDA). "De dienstverlening zou eigenlijk moeten uitgebreid worden voor de mensen van Zelzate West. De Kastanje zou een volwaardig sociaal huis moeten zijn."





OCMW-voorzitter Rik Laureys maakt zich sterk op 17 september een goede beurt te kunnen maken. "Ondertussen hebben we serieus bijgestuurd. Ik ben ervan overtuigd dat minister Jo Vandeurzen wel begrip zal tonen."





Sociale woningen

Of dat zo zal zijn, blijft koffiedik kijken. Eerder verloor het OCMW al het beheer van 61 sociale woningen aan huisvestingsmaatschappij cvba Wonen na inbreuken tegen de huurwoningenwetgeving. Volgens Laureys toen een goede beslissing van Vlaanderen omdat het OCMW zelf te weinig kennis in huis heeft.