Geknoeid tijdens verkiezingen? We weten het ten laatste op 6 januari Joeri Seymortier

21 december 2018

18u02 0 Zelzate Ten laatste op 6 januari volgend jaar wordt een beslissing genomen of de gemeenteraadsverkiezingen in Zelzate wettig verlopen zijn of niet.

Vrijdag werd het dossier van Zelzate behandeld bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Huidig burgemeester Frank Bruggeman (VLD/SD) heeft een klacht ingediend over de verkiezingsuitslag in Zelzate. PVDA zal daar vanaf januari normaal gezien voor het eerst deelnemen aan een gemeentebestuur, in een coalitie met sp.a. Socialist Brent Meuleman wordt daar normaal gezien de nieuwe burgemeester. Maar volgens huidig burgemeester Bruggeman is er geknoeid met de stembiljetten. Ook de kleinere partij Zelzate Positief vraagt een hertelling van de stemmen. Of die er effectief komt, blijft onduidelijk.

“Alle partijen zijn gehoord, maar er is nu nog geen beslissing bekendgemaakt”, zegt huidig burgemeester Frank Bruggeman. “Ten laatste op 6 januari volgend jaar moet er een uitspraak volgen. Wat die gaat zijn is afwachten. Een hertelling is mogelijk, of zelfs nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Wat als ik het niet haal? Dan zijn er nog procedures mogelijk, maar daar wil ik mij vandaag nog niet over uitspreken”, zegt burgemeester Bruggeman nog.