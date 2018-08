Geen vuurwerk tijdens kermis 03 augustus 2018

02u35 0

De gemeentelijke feestcommissie heeft beslist om net als op Katte Kermis geen vuurwerk te geven opZelzatekermis.





Dat vuurwerk stond geprogrammeerd op zaterdag 18 augustus. "Na overleg met burgemeester, brandweer, gouverneur en feestcommissie is er beslist dat we ons jaarlijkse vuurwerk in het park afgelasten", zegt schepen van feestelijkheden Kurt Van Weynsberghe (VLD-SD). "Tegen dan kan het misschien wel regenen, maar we moeten de beslissing nu nemen. Zo niet dreigen we een een schadevergoeding te moeten betalen aan onze vuurwerkmaker wegens laattijdig verwittigen. We rekenen op het begrip van de bezoekers", klinkt het nog. In De Katte wordt het vuurwerk komende dinsdag vervangen door een lasershow. Het verbranden van de Zware Kat op de vierweegse gaat wel gewoon door.





(KVZ)