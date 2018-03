Geen grondafvoer meer via Sint-Stevenstraat 15 maart 2018

02u49 0

Er mag geen grond meer vervoerd worden naar de nieuwe KMO-zone in de Karnemelkpolder via de Sint-Stevenstraat. Die beslissing komt er na klachten van de buurt over een vuil en glibberig wegdek. "De grond is afkomstig van de bouwput achter hotel-restaurant 'Den Hof' in de Groenstraat en dient om het nieuwe bedrijventerrein op te hogen", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "In principe is daar niks mis mee, maar dan mag er wel geen overlast zijn voor de omwonenden. Daarom heb ik beslist dat de aanvoer niet meer langs de Sint-Stevenstraat kan. De aannemer gaat nu de Stekkerweg gebruiken. Daar is weinig of geen bewoning. Het betekent wel niet dat als de weg bevuild wordt, dat hij niet meer moet opkuisen. Integendeel, we zullen sterk toezien dat er geen grond achterblijft op ons wegdek." (KVZ)