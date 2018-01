Geen aanpassing afrit N49/E34 met R4-Oost 31 januari 2018

De afrit van de N49/E34 met de R4-Oost kampt de jongste maanden tijdens de ochtendspits met files. Auto's staan er al aan te schuiven vanop de N49/E34 om via de afrit de R4-Oost op te draaien. Dat veroorzaakt soms gevaarlijke situaties. Op een vraag van een bezorgde automobilist antwoordde het Agentschap Wegen en Verkeer niet meteen plannen te hebben voor een omvorming. "De aanpak van dat probleem kadert op middellange termijn in de volledige omvorming van de R4-Oost", klinkt het. Die plannen staan ten vroegste in 2020 gepland. Tot die tijd zal de automobilist 's ochtends extra voorzichtig moeten zijn aan de afrit van de N49/E34 met de R4-Oost. (KVZ)