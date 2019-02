Gedumpte voedselpakketten in berm langs R4 niet afkomstig van vzw Lichtpunt “Bij ons kunnen klanten gewoon gericht komen winkelen” Kristof Vereecke

18 februari 2019

16u00 0 Zelzate De voedselpakketten die afgelopen weekend teruggevonden werden in een berm langs de R4 in Zelzate zijn niet afkomstig van de vzw Lichtpunt. “Wij werken al lang niet meer met voedselpakketten. Juist omdat we die problematiek heel goed kennen”, zegt Lucien Van De Velde namens Lichtpunt.

Afgelopen weekend werden opnieuw plasticzakken vol onaangeroerde etenswaren aangetroffen in een berm langs de R4 in Zelzate. “Van de voedselbank voor diegenen die het zogezegd zo hard nodig hebben”, klinkt het bijna cynisch op sociale media en dus kijkt iedereen naar de vzw Lichtpunt. De vzw is al jaren bezig met het uitbaten van een voedselbank langs de Assenedesteenweg in Zelzate. “De pakketten zijn zeker niet van bij ons afkomstig”, zegt Lucien Van De Velde, één van de verantwoordelijken bij Lichtpunt. “Vroeger werkten wij ook met zulke pakketten, maar daar zijn we van afgestapt. Bij ons kunnen klanten gewoon gericht komen winkelen en meenemen wat ze nodig hebben. We werken ook met gezinsratio’s. Op die manier zijn we zeker dat gezinnen de juiste aantallen krijgen en niet met zaken naar huis gaan die ze eigenlijk niet nodig hebben.”

Lokeren of Assenede

Waar de pakketten in de berm vandaan komen, is volgens Van De Velde niet altijd even duidelijk. “We hebben de situatie in het verleden wel een tijdje gemonitord. Zo hebben we al pakketten uit zowel Lokeren als Assenede aangetroffen. Vaak gaat het om bepaalde producten die bij een bepaald soort gebruikers niet gewenst zijn. Aan het merk kunnen we meestal zien waar de producten vandaan komen. Het gaat vreemd genoeg vaak om pakketten uit supermarkten waar wie niet mee samenwerken. Hoe die hier geraken? Dat zou je aan de mensen die ze dumpen moeten vragen.”

Imago

Lucien Van De Velde betreurt de feiten. “Het is uiteraard niet goed voor het imago van voedselbanken. Nochtans zijn deze anno 2019 nog steeds broodnodig. Heel wat gezinnen in onze gemeente vechten nog elke dag tegen armoede. Cijfers liegen niet. Net voor dit soort mensen zijn dit soort feiten een klap in het gezicht.”