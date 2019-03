Gedaan met clubkleuren van voetbalkampioenen: deur Brughuizen zit in neutraal grijs Kristof Vereeck

08 maart 2019

10u52 0 Zelzate Na het geel-wit-zwart van Sporting Lokeren, het groen-wit van KVV Zelzate, het blauw-wit van AA Gent en het blauw-zwart van Club Brugge heeft de deur van de Brughuizen opnieuw een neutrale kleur.

Ex-burgemeester Frank Bruggeman (Open VLD) stak in 2014 de voordeur, de ramen en binnendeuren van de Brughuizen, één van de administratieve centra van Zelzate, in de geel-wit-zwarte clubkleuren van voetbalclub Sporting Lokeren. Bruggemans favoriete voetbalclub had toen net de Beker van België gewonnen. Het was het begin van een bizarre traditie waarop de deur van de brughuizen telkens van kleur veranderde als er een nieuwe kampioen of bekerwinnaar was. Uiteraard op voorwaarde dat de kampioen of bekerwinnaar een officiële supportersclub in Zelzate had.

Leuk geweest

En zo stak de deur van de brughuizen achtereenvolgens in het geel-wit-zwart van Sporting Lokeren, het groen-wit van KVV Zelzate, het blauw-wit van AA Gent en het blauw-zwart van Club Brugge. De nieuwe toekomstcoalitie stopt nu met die traditie.

“Het is leuk geweest, maar wij zijn van mening dat een historisch gebouw zoals de Brughuizen naar waarde geschat dient te worden”, zegt burgemeester Brent Meuleman (sp.a). “Daarom hebben we beslist de deur opnieuw in een neutrale kleur te verven.”

Bij Open VLD, de partij van Frank Bruggeman, zijn ze teleurgesteld. “Met spijt in ons hart zien we dat de traditie van vorige burgemeester Frank Bruggeman niet meer wordt voortgezet. Voor veel supporters en clubs was dit een eer”, klinkt het op hun Facebookpagina.