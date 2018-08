Gedaan met bruin water in wijk Bloemenbos ELKE INWONER KRIJGT 50 EURO SCHADEVERGOEDING VOOR JAREN LEED KRISTOF VEREECKE

11 augustus 2018

02u34 0 Zelzate De wijk rond voormalig woon-zorgcentrum Bloemenbos moet in september definitief verlost zijn van bruin drinkwater. Farys vervangt dan meer dan 4 kilometer waterleidingen. Ook betaalt de watermaatschappij de bewoners van 180 huizen elk 50 euro schadevergoeding. Voor het geleden leed van de voorbije jaren.

Uit de kranen van een 180-tal huizen langs de Rusthuislaan, Heidelaan, Rozenlaan, Begionalaan en Alphonse Duysburglaan komt al jaren bruin drinkwater. Oorzaak: corrosie van de gietijzeren leidingen. "Als we een tijd geen drinkwater gebruikt hebben, dan oogt het water wel heel bruin. We hebben in de keuken destijds zelfs speciaal een extra filter laten installeren", getuigt Odette De Muynck uit de Rusthuislaan, terwijl ze een kom bruin water toont. Na al die jaren heeft ze net zoals velen met het probleem leren leven. "De medewerkers van Farys zijn heel vriendelijk en behulpzaam, maar behalve af en toe de leidingen spoelen kunnen ze niet veel doen. Na een tijd kleurt het water weer bruin. Schadelijk zou het niet zijn, maar het smakelijk is toch anders", getuigt een ander gezin anoniem.





Nieuwe leidingen

Watermaatschappij Farys en de gemeente Zelzate investeren daarom 800.000 euro in nieuwe waterleidingen om op die manier definitief een einde te maken aan de problematiek. Toch is het water nog niet overal even helder. "'t Zijn de laatste glazen", belooft burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "De werken zijn voor 80 procent afgerond. Binnen een paar weken hopen we het volledige waterleidingnet vervangen te hebben en moet het probleem definitief opgelost zijn."





Toch betaalt Farys alle inwoners alsnog 50 euro schadevergoeding uit. "Voor het geleden leed", zegt Bruggeman. "Door de werken hebben de bewoners in de wijk wel wat overlast gehad. Dagen zonder water, jaren met bruin leidingwater,... Daarom vinden we een schadevergoeding wel op zijn plaats."





Zelf aanvragen

Die 50 euro komt overeen met ongeveer 12.000 liter leidingwater. Als je weet dat een gezin van 4 gemiddeld 348 liter per dag verbruikt, dan denkt de schadevergoeding 34 dagen. De inwoners moeten de schadevergoeding wel zelf aanvragen. "Alle inwoners ontvangen eerstdaags een brief met daarin de nodige instructies en contactgegevens."





Opvallend: ook in Oostakker betaalde Farys al eens schadevergoeding uit aan de inwoners vanwege bruin leidingwater. Alleen bedroeg die daar slechts 25 euro. "Daar is een goede reden voor. In Oostakker was de hinder minder lang. Daarna was er discussie of het bruin water wel van de leidingen kwam. Die 25 euro was een compromis."