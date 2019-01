Gebrek aan sneeuw verraadt cannabisplantage Wouter Spillebeen

31 januari 2019

15u51 0 Zelzate Gesmolten sneeuw op een dak kan de locatie van een wietplantage verraden, dat weet de politie al een hele tijd. In de Burgemeester Wautersstraat in het Nederlandse Sas van Gent, net over de grens met België, heeft de politie een plantage met 212 planten gevonden door te kijken naar de sneeuw.

Agenten merkten woensdag op dat elk rijhuisje in de straat een laag sneeuw op het dak had, behalve één. “Reden genoeg om eens wat extra onderzoek te gaan doen”, klinkt het bij politieteam Zeeuw-Vlaanderen. “Uiteindelijk bleek er in de woning een hennepkwekerij te zitten met in totaal 212 planten.” De planten zijn intussen in beslag genomen vernietigd. Voorlopig is niemand aangehouden. De bewoner van het huis kreeg wel een uitnodiging om op het bureau een verklaring af te leggen.