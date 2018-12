Garry Hagger en Frans Bauer toveren Sint-Laurenskerk om tot magisch kersttoneel Johnny Logan blikvanger voor veertiende editie Kristof Vereecke

16 december 2018

15u38 0 Zelzate Het traditionele kerstconcert van de vzw Goal Events in de Sint-Laurenskerk heeft na dertien edities nog niks van zijn magie verloren.

Een tot de nok gevulde Sint-Laurenskerk zag hoe Frans Bauer, Garry Hagger en de Zuid-Afrikaanse superster Nadine onder begeleiding van de Holland Show Band de neogotische kerk in lichterlaaie zetten. Ook dit jaar gaat een groot deel van de opbrengst naar het goede doel. “We kozen voor de afdeling neonatologie van het UZ, het Kinderkankerfonds en de vereniging voor spina bifida en hydrocephalus”, zegt organisator Frank Jolie, die meteen ook bekend maakte dat er een veertiende editie komt. “Met drievoudig Eurovisiesongfestival-winnaar Johnny Logan hebben we nu al de perfecte headliner te pakken. In 2012 was hij al eens onze centrale gast.”

Vroege vogels kunnen nu al tickets bestellen op www.goalevents.be of 0478/51.47.00.