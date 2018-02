Frederik Uyttendaele maakt comeback bij VLD-SD 14 februari 2018

02u54 0

Als een wit konijn uit een hoge hoed, zo maakte Frederik Uyttendaele (52) zijn comeback in de Zelzaatse politiek. Uyttendaele, van 2000 tot 2006 een gewaardeerd schepen van openbare werken, staat in oktober opnieuw op de VLD-SD-lijst van burgemeester Frank Bruggeman.





Het mag gerust als een verrassing gezien worden. In 2006 namen de liberalen afscheid van Uyttendaele met een simpel sms'je. Uyttendaele kwam net uit een zeer moeilijke periode en kondigde na de breuk zelfs zijn definitieve afscheid van de politiek aan. "Ik had toen pas mijn zoontje verloren en zat erg diep", blikt Uyttendaele terug. "Ik zat niet fris in mijn hoofd. Achteraf bekeken kan ik de beslissing van de partij begrijpen, maar de dingen kunnen veranderen. Bruggeman en ik hebben alles bijgelegd en daarom wil ik me opnieuw inzetten voor mijn gemeente. Er is veel dat beter kan en ik ben ervan overtuigd dat ik daar het best iets kan aan doen bij de VLD-SD. Als de kiezer dat wil, zal ik met veel goesting mijn politieke mandaat weer opnemen. Wie mij kende als schepen weet dat ik me altijd 100% gaf." Frank Bruggeman was opgetogen met zijn nieuwe aanwinst. "Frederik kan voor een kwaliteitsinjectie zorgen." Welke plaats Uyttendaele krijgt, is nog niet duidelijk. Uyttendaele haalde bij de verkiezingen in 2000 398 voorkeurstemmen. (KVZ)