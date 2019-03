Franse jongeren uit Aubenas op bezoek in Zelzate “Bienvenue à Zelzate” Kristof Vereecke

20 maart 2019

15u30 0 Zelzate Het Koninklijk Atheneum heeft deze week Franse gaststudenten uit Aubenas uit bezoek.

Deze week brachten ze al een bezoekje aan het gemeentehuis. Burgemeester Brent Meuleman (sp.a), in een vorig leven nog leerkracht bij het Koninklijk Atheneum, ontving de Franse gaststudenten met open armen. “Bienvenue à Zelzate”, haalde hij zijn beste Frans boven. Het bezoek kadert in een breder uitwisselingsproject. Eerder haalde het Koninklijk Atheneum al het nationale nieuws omdat de school niet alleen leerlingen, maar ook leraren uitwisselt. “We ervaren elke vorm van uitwisseling als zeer waardevol”, klinkt het op de school. De Franse studenten lijken het alvast naar hun zin te hebben in de kanaalgemeente. “Zelzate? Ge-wel-duh…”, klonk het gisteren in hun beste Nederlands.