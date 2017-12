Frans Bauer komt volgende kerst naar Zelzate voor concert 02u37 0

28 december lijkt wat vroeg om een kerstconcert aan te kondigen, maar de vzw Goal Events kondigde gisteren al vol trots de namen aan voor zijn kerstconcert op zaterdag 15 december 2018 in de Sint-Laurenskerk in Zelzate. De concerten zijn dan ook elk jaar in geen tijd uitverkocht. Met Garry Hagger, de Zuid-Afrikaanse Nadine en Frans Bauer op de affiche lijkt het ook dit jaar storm te lopen. "De ticketverkoop loopt nu al als een trein", zegt organisator Frank Jolie via Facebook. "Wie er bij wil zijn, zal zich moeten haasten." Tickets kunnen besteld worden via www.goalevents.be. (KVZ)