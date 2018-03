Financieel meerjarenplan nog niet goedgekeurd 23 maart 2018

Zelzate heeft nog altijd geen goedgekeurd financieel meerjarenplan. Bijgevolg kan de gemeente voorlopig geen grote investeringen doen. Kersvers financieel directeur David Smet belooft beterschap. Hij verontschuldigde zich openlijk nadat gouverneur Jan Briers de vorige niet correcte versie terugfloot. Zo bleek er een tekort van 350.000 euro. "Een fout van mij, die ook rechtgezet zal worden door een nieuwe lening aan te gaan. Een lening die we makkelijk kunnen dragen", verduidelijkt Smet. "Iedereen kan fouten maken. In april leggen we het aangepaste financieel meerjarenplan weer voor aan de gemeenteraad", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). (KVZ)