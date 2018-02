Fietsers krijgen voorsorteerstrook aan Rijkswachtlaan en Akker 17 februari 2018

02u50 0

Er komt een voorsorteerstrook voor fietsers ter hoogte van het kruispunt met de R4, de Akker en de Rijkswachtlaan. De maatregel komt er naar aanleiding van een aantal recente ongevallen. "Er moest iets gebeuren", zegt burgmeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "Het kruispunt van de Rijkswachtlaan en de Akker met de R4 is één van de kruispunten die opgenomen is in de hertekening van de R4. Spijtig genoeg spreekt men al 15 jaar over die hervorming, maar zal het nog een hele tijd wachten zijn. Daarom leek het ons een goed idee om nu al maatregelen te treffen zodat de fietsers het kruispunt in de toekomst veiliger kunnen oversteken. Zeker als je weet dat we de daar de laatste tijd al een tweetal ongevallen hebben gehad. Vandaar dat we besloten hebben voorsorteerstroken aan te leggen voor fietsers aan het drukke kruispunt met de R4. De politie gaf al gunstig advies, nu is het enkel wachten op de goedkeuring van de raad. Maar niemand kan hier tegen zijn", besluit burgemeester Frank Bruggeman. (KVZ)