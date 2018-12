Feestcomiteit De Katte gaat ‘zwarte kat’ (met enige vertraging) verbranden op tweede kerstdag “Dan toch geen onheil in 2019” Kristof Vereecke

16u30 0 Zelzate Op tweede kerstdag viert de Katte feest. Die dag gaan ze de ‘zwarte kat’ verbranden. Dat ritueel is normaal de vaste afsluiter van de jaarlijkse Katte Kermis begin augustus. Door de extreme droogte deze zomer gaf het gemeentebestuur echter geen goedkeuring voor het ritueel.

Uiteraard tot enorme teleurstelling voor de inwoners van de volkswijk. “Het verbranden van de zwarte kat is traditie en is in het leven geroepen om onheil tegen te houden op De Katte. Hopelijk brengt deze beslissing geen ongeluk”, verwoordde ceremoniemeester Mario Van Hove het eind augustus. De opluchting is dan ook erg groot dat ze nu op tweede kerstdag toch hun ‘zwarte kat’ mogen verbranden. “Op die manier zijn we zeker dat we dan toch geen onheil krijgen in 2019”, lacht Van Hove. Voor de dierenliefhebbers: de zwarte kat is een strooien pop die ze al 61-jaar verbranden op de Katte. Voor het verbranden van de ‘zwarte kat’ organiseren ze eerst een kerstwandeling. Afspraak om 18.00 uur aan café De Zwarte Kat aan de Assenedesteenweg. De wandeling start stipt om 18.30 uur. Tegen 21.30 uur hopen ze de Zwarte Kat te kunnen verbranden. Nadien zijn er oliebollen.