Feest van de poëzie in de bib Ook Verloren Akkoord is van de partij Kristof Vereecke

23 januari 2019

13u52 0 Zelzate Op 3 januari organiseren ze in de bib het ‘Feest van de poëzie’.

Onder andere Martine Iterbeke, Jennifer Kwishout, Ria Hanssens en Yvan Van Heirweghe komen het publiek er verblijden met hun dichtkunsten. De muzikale omlijsting is in handen van de jongens van het Verloren Akkoord. Deze activiteit is volledig gratis, reserveren kan aan de balie van de bib of via bibliotheek@zelzate.be. De poëzieavond start om 20 uur.