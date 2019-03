Ex-stuurman (42) riskeert celstraf voor bedreiging met hakmes, maar ontkent stellig: “Ik wil alleen maar de vrijspraak” JDG

28 maart 2019

17u19 0 Zelzate Een veertiger uit Zelzate is donderdag voor de correctionele rechter in Gent verschenen voor het bedreigen van een vrouw met een hakmes. Hij werd eerder al bij verstek veroordeeld tot een celstraf van tien maanden, maar tekende verzet aan. “Ik heb hier niets mee te maken”, klinkt het. “Ik wil alleen maar de vrijspraak.”

De feiten dateren van augustus 2017. De man zou een werkneemster van CVBA Wonen Zelzate hebben bedreigd met een hakmes tijdens een gepland bezoek in zijn woning. “Hij is een bekend persoon bij het gerecht, er is bovendien geen enkele reden om te twijfelen aan de verklaring van mevrouw”, stelt het Openbaar Ministerie.

“Maar dat is niét waar, ik word hier valselijk beschuldigd”, reageerde de man. Hij werd voordien bij verstek al veroordeeld tot een celstraf van tien maanden. Vanwege zijn strafrechtelijk verleden komt hij niet meer in aanmerking voor uitstel. Zijn advocaat stelde onderliggend - moest de rechter hem opnieuw schuldig bevinden - een autonome probatiestraf voor. “Mijn cliënt zit in een rolstoel, een werkstraf lijkt me moeilijk”, aldus de meester.

De beklaagde in kwestie bleef dan weer bijzonder duidelijk: “Er is geen voorval geweest én ik heb hier niets mee te maken. ik wil alleen maar de vrijspraak.”