Ex-schepen Charles Reynhout (79) overleden 07 mei 2018

Ex-schepen Charles Reynhout (79) is vrijdagnacht overleden. Reynhout sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. Hij stond samen met burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD), zijn neef Kurt Reynhout en ex-schepen Frederick Uyttendaele mee aan de wieg van de toenmalige PVV in Zelzate. Van 2000 tot 2006 was Reynhout schepen van Feestelijkheden.





De legislatuur daarop stond hij zijn schepenzitje af aan Frederick Uyttendaele. "Ik ken weinig oprechtere mensen dan Charles. Ik zie hem een beetje als mijn politieke vader. Zijn dood is een groot verlies voor de liberale familie in Zelzate", reageerde Uyttendaele zaterdag op zijn dood. Ook ex-burgemeester John Schenkels (sp.a) stak zijn bewondering voor Charles Reynhout niet onder stoelen of banken. "De huidige politieke generatie zou nog een en ander kunnen leren van Charles Reynhout."





De uitvaart van Charles Reynhout vindt plaats in familiekring. (KVZ)