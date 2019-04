Ex-feestcommissie wil blijven verrassen als ‘Valère en de zijspiegels’ “De microbe om te organiseren bleef kriebelen” Kristof Vereecke

02 april 2019

12u37 0 Zelzate Na achttien jaar feestcommissie treedt de groep rond ex-schepen van Feestelijkheden Kurt Van Weynsberghe naar buiten met een nieuwe culturele vereniging. Als ‘Valère en de zijspiegels’ willen ze Zelzate de komende jaren blijven verrassen.

Toen Kurt Van Weynsberghe stopte als schepen van Feestelijkheden, stopte ook driekwart van de feestcommissie. De vriendengroep bleef de afgelopen maanden samenkomen en voelde het opeens opnieuw kriebelen. “Ik merk aan alles en iedereen dat de microbe om te organiseren gebleven is”, zegt Kurt Van Weynsberghe. “Niet dat we morgen opnieuw een Selstival op poten gaan zetten, maar we willen wel af en toe naar buiten komen met iets. Als Zelzate buiten komt, willen ook wij van de partij zijn om de Zelzatenaar te verrassen.”

Dinner in the sky

Aan ideeën heeft Van Weynsberghe alvast geen gebrek. “Sommige activiteiten zullen enkel voor leden zijn, maar we willen Zelzate ook op de kaart blijven zetten. Zo denken we er luidop aan om een ‘dinner in the sky’ te organiseren op de Grote Markt in Zelzate. Of dat al geweten mag zijn? Tuurlijk! Er komt ook een eetfestijn, een paar uitstappen, ...”

Uit Waarschoot

De nieuwe vereniging werd ondertussen al officieel erkend door de Zelzaatse cultuurraad en ook het lidmaatschap bij de Oost-Vlaamse uitleendienst is rond. Maar van waar komt toch die vreemde naam? “Da’s de verdienste van Mario De Vis, één van onze leden. Hij bracht de naam mee uit Waarschoot. Maar hoe dat allemaal in elkaar zit, weet ik ook niet meer. Hoe dan ook: de mensen zullen ‘Valère en de zijspiegels’ binnenkort wel leren kennen”, besluit Van Weynsberghe.