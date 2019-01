Ex-deelnemer Blind Getrouwd Jonas Wielandt springt in vaart om duif te redden “Ik zou het onmiddellijk opnieuw doen” Kristof Vereecke

15 januari 2019

09u19 0 Zelzate Hoeveel mensen zouden er in de Moervaart springen om een simpele houtduif te redden? De vraag stellen, is ze beantwoorden. Jonas Wielandt, motor achter de Zelzaatse natuurvereniging Give it Back, twijfelde geen seconde en redde zo een houtduif van de gewisse verdrinkingsdood.

“Stel u voor: je ziet een gewonde duif op de baan langs het kanaal. Je krijgt medelijden en je wil ze vangen om ze te helpen. Echter wanneer je ze probeert te vangen probeert ze in paniek weg te vliegen en crasht zo in het kanaal. Wat doe je dan op zo’n moment? Uw kleren uit doen en die duif gaan redden natuurlijk! 😄 #baywatchforbirds”

Jonas Wielandt zijn Facebookpost laat er geen twijfel over bestaan: de ex-deelnemer van het VTM-programma Blind Getrouwd heeft een ongelofelijk groot hart voor dieren. Onderweg naar zijn werk in de Gentse haven zag hij vlakbij het viaduct van de Gentse R4 een gewonde duif liggen langs de Moervaart. Toen hij stopte om de duif te helpen, vloog het dier uit paniek pardoes de Moervaart in, de gewisse verdrinkingsdood tegemoet. Dat was echter buiten Wielandt gerekend die meteen mee de Moervaart in dook. “Ik heb geen minuut getwijfeld en ben er direct achter gesprongen. Uiteraard heb ik eerst mijn kleren uitgedaan. Behalve mijn onderbroek. Tuurlijk was het water koud, maar na enkele metertjes zwemmen, kon ik het dier uit zijn hachelijke situatie bevrijden. Gelukkig stond mijn voetbalzak nog in de koffer van mijn auto en kon ik me nadien afdrogen om te gaan werken.”

Wielandt geeft toe dat het niet zijn slimste actie was, maar zou het onmiddellijk opnieuw doen. “Ik kon het niet over mijn hart krijgen om ze te laten verdrinken. Maar ik heb haar wel gezegd dat ter compensatie haar vriendjes niet meer op mijn auto mogen kakken”, lacht de dierenvriend.