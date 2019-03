Ex-burgemeester onverwacht vierde ref tijdens Lokeren-Anderlecht Scheidsrechter valt geblesseerd uit tijdens opwarming Kristof Vereecke

04 maart 2019

10u29 0 Zelzate Frank Bruggeman (Open VLD) was gisteren onverwachts vierde ref tijdens de wedstrijd van Sporting Lokeren en Anderlecht.

Bruggeman ontvangt normaal de scheidsrechters bij de thuiswedstrijden van Sporting Lokeren. In de opwarming viel Christof Dierick, de scheidsrechter van dienst, geblesseerd uit. De vierde ref Nicolas Laforge moest Dierick vervangen. Dat betekende logischerwijs ook dat er geen vierde ref meer was. Omdat Bruggeman in zijn vrije tijd ook een verdienstelijk scheidsrechter is, keek iedereen plots naar hem om het scheidsrechterlijke viertal te vervoegen. Bruggeman aarzelde niet, maar kon uiteindelijk niet verhinderen dat zijn favoriete club de wedstrijd verloor van Anderlecht en zo degradeert naar tweede klasse. “Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen zoals ik altijd doe”, reageerde hij achteraf.