Ex-burgemeester Frank Bruggeman zit opnieuw op Facebook “Nu andere rol te spelen dan als burgemeester” Kristof Vereecke

21 januari 2019

12u35 0 Zelzate Frank Bruggeman (VLD-SD) zit opnieuw op Facebook. Opvallend, de ex-burgemeester van Zelzate, die ooit werd verkozen tot meest bereikbaarste burgemeester van het land, stopte in 2016 nadat mensen hem er persoonlijk begonnen aanvallen. Nu hij burgemeester af is, pikt hij de draad op sociale media opnieuw op.

“Met pijn in het hart neem ik afscheid van Facebook”, kondigde ex-burgemeester Frank Bruggeman zijn afscheid van sociale media een kleine drie jaar geleden aan. Toch was het destijds een zeer bewuste keuze. “Ik zag Facebook altijd als het perfecte communicatiemiddel. Het is laagdrempelig en je bereikt er op zeer korte tijd veel mensen mee. Helaas had het ook een zeer grote keerzijde. Heel wat mensen misbruikten het om ongefundeerde kritiek te spuien of zelfs om mensen te kraken. Op het einde werd er heel vaak de man en niet de bal gespeeld.”

Nieuwsgierig

En dus besloot Bruggeman een Facebookpauze in te lassen. Sinds vorige week donderdag is Bruggeman burgemeester af en kijk…daar is hij opnieuw op Facebook. “Als gemeenteraadslid heb ik een andere rol. Daarnaast ben ik gewoon nieuwsgierig of de burgers even kritisch gaan zijn voor het huidige beleid als ze indertijd voor mij waren.”