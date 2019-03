Ex-burgemeester Frank Bruggeman (Open VLD) reageert op heisa rond zijn dienstauto: “35.000 kilometer op twee jaar? Elke kilometer was ten dienste van Zelzate” Nieuwe bestuursploeg laat onderzoeken of ex-burgemeester geen misbruik maakte van dienstvoertuig Kristof Vereecke

27 maart 2019

13u03 0 Zelzate Er is heisa ontstaan na een uitspraak van huidig eerste schepen Geert Asman (PVDA) rond het gebruik van een dienstwagen door Frank Bruggeman (Open VLD) tijdens de laatste twee jaar van zijn burgemeesterschap. “12.000 euro onkosten aan vervoer en 35.000 gereden kilometers op twee jaar is wel heel veel”, zei Asman tijdens de jongste gemeenteraad. Bruggeman repliceert: “Elke kilometer was ten dienste van de bevolking.”

De bal ging aan het rollen toen een opmerkzame burger de vraag stelde waarom de dienstwagen van de vorige burgemeester nog zoveel in het Zelzaats straatbeeld te zien was? “Ging de nieuwe burgemeester de dienstauto niet afschaffen?” Huidig eerste schepen Geert Asman (PVDA) had geen probleem om toe te geven dat de wagen nog rondrijdt, maar had daar wel een logische verklaring voor. “De auto wordt tijdelijk gebruikt door de technische dienst. Wij blijven achter onze beslissing staan om een dienstwagen voor de burgemeester af te schaffen. Een burgemeester met een gemeente van 12.500 inwoners en een dwarsdoorsnede van 5,5 kilometer heeft geen dienstwagen nodig.”

Van het goede te veel

Maar daarmee was de kous nog niet af. Asman stelde zich openlijk vragen bij het gebruik van de dienstwagen door de vorige burgemeester. “Op basis van de kilometerstanden zien we dat Frank Bruggeman van juni 2016 tot januari 2019 zo’n 35.000 kilometer aflegde. In ruil kreeg hij niet minder dan 12.000 euro vervoersonkosten uitbetaald. Dat is van het goede te veel.” Asman kondigde dan ook aan dat het huidig bestuur onderzoekt of de vorige burgemeester zijn boekje niet te buiten ging. “In de twee jaar voordien, waarin hij geen dienstwagen had, bracht hij samen minder dan 5.000 kilometer in. Zo’n groot verschil willen we intern verder onderzoeken”, besluit Asman.

Geen zorgen

“Ik maak me absoluut geen zorgen. Ik kan elke kilometer verantwoorden”, repliceert Bruggeman. “Het klopt dat ik meer kilometers gemaakt heb dan gewoonlijk, maar ik heb dan ook heel wat inspanningen geleverd voor het verbroederingsgebeuren. Als ik op een officieel bezoek ga naar het buitenland, is het toch normaal dat ik daar mijn dienstvoertuig voor gebruik. Nog eens: elke kilometer dat ik met dat voertuig gereden heb, was ten dienste van Zelzate en zijn inwoners.” Bruggeman voegt er bovendien nog aan toe dat de wagen niet exclusief door hem gebruikt werd. “Ook een aantal ambtenaren maakten gebruik van de wagen voor dienstverplaatsingen. Het klopt dat het voertuig dan ook niet veel stil gestaan heeft, maar meer moet je daar echt niet achter zoeken. Het nieuwe bestuur zou zich beter bezig houden met besturen in plaats van mijn doen en laten op de korrel te nemen.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd.