Evy Poppe wint prestigieuze ‘World Rookie Fest’ Zelzaats snowboardtalent laat opnieuw van zich spreken Kristof Vereecke

18 januari 2019

14u14 0 Zelzate Snowboardtalent Evy Poppe heeft in het Italiaanse Livigno opnieuw van zich laten spreken. Zo won ze het prestigieuze snowboardevent ‘World Rookie Fest’. Een opsteker en het bewijs dat ze blijft de goede richting uitgaan.

Evy Poppe (14) uit Zelzate is al lang geen onbekende meer in het snowboardwereldje. Ze wordt door Topsport Vlaanderen nu al naar voor geschoven als de leading lady van de Belgische wintersport. “De nieuwe Seppe Smits? Evy heeft zeker de kwaliteiten om even hoog te mikken”, klonk het eind vorig jaar nog in deze krant.

Mooie woorden die Evy ook keer op keer blijft bevestigen. Zo won ze net het ‘World Rookie Fest’ in het Italiaanse Livigno. “De wedstrijd maakt deel uit van een internationale tour. Erg prestigieus allemaal”, laat haar papa Kenneth weten vanuit Italië. Evy zelf beleeft het op haar eigen manier. “Zo blij dat ik op het bovenste schavotje kon staan. Proficiat aan alle deelneemsters”, reageert ze op haar facebookpagina.

Ondertussen mag Zelzate blijven dromen van zijn eigen winterolympiër. Op de Spelen van Beijing in 2022 moet Evy Poppe zich een eerste keer kunnen tonen.