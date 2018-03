Even in levensgevaar 10 maart 2018

De 50-jarige bestuurder van een Opel Corsa is donderdag rond 17.30 uur even in levensgevaar geweest na een aanrijding op het kruispunt van de R4 met de Rijkswachtlaan. De man reed in de richting van Nederland en wilde links afslaan naar de Rijkswachtlaan. Dan werd hij aangereden door een Mercedes die in de tegenovergestelde richting reed op de R4. In het ziekenhuis week het levensgevaar. De bestuurder van de Mercedes (44) raakte lichtgewond. (WSG)