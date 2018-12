Er woont een uil in de Sint-Laurentiuskerk Het dier zou ontsnapt zijn Kristof Vereecke

11 december 2018

11u20 0 Zelzate Er woont sinds kort een uil in de Sint-Laurentiuskerk aan de Grote Markt in Zelzate. Het dier is een echte hype op facebook.

Ondertussen zijn er in Zelzate al heel wat uilenspotters. Volgens omwonenden gaat het om een tamme uil die ontsnapt zou zijn bij zijn eigenaars. Gisteren werd hij nog gespot op één van de pilaren van de kerktoren. Het dier zou kerngezond zijn. Over welk soort het uil het gaat, is niet meteen duidelijk. Al zijn de meesten ervan overtuigd dat het om een onvervalste kerkuil gaat. Hopelijk zorgt het dier komende zaterdag voor geen overlast. Dan gaat in de Sint-Laurentiuskerk een grote kerstshow door met onder andere Garry Hagger en Frans Bauer.