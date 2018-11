Elf van zestien loodsen in nieuw bedrijvenpark ‘Triphon’ al verkocht Nieuwe KMO-zone in Karnemelkpolder krijgt razendsnel vorm Redactie

20 november 2018

11u52 0 Zelzate Elf van de zestien loodsen in de nieuwe KMO-zone aan de Karnemelkpolder zijn al verkocht. Ondertussen wordt ook keihard verder gewerkt aan de omgeving. Zo werd vorige week gestart met de aanleg van de Triphonstraat.

De zestien nieuwe loodsen maken onderdeel uit van het veel grotere bedrijvenpark Triphon dat uiteindelijk 56 loodsen zal tellen. Zo omvat het totale project een oppervlakte van maar liefst 4,5 hectare, waarvan 13.500 vierkante meter bebouwd wordt. “Momenteel zijn we volop bezig met de realisatie van de eerste fase”, zegt Evelien Verhulst van de bvba Batoka. “Die verloopt voorspoedig. De constructiepalen voor de bouw van de eerste twee loodsen staan er al. Het is de bedoeling om de nieuwe loodsen in het voorjaar van 2019 op te leveren. Ook de eindlaag voor de nieuwe weg naar het bedrijventerrein werd vorige week al gegoten. Bedoeling om is de weg nog dit jaar definitief op te kunnen leveren.”

Boost voor economie

De interesse in de nieuwe loodsen is groot. “Elf van de zestien loodsen zijn al verkocht. Wat toch bewijst dat er vraag was naar ruimte om te ondernemen in Zelzate. Onder de elf bedrijven slechts twee Zelzaatse bedrijven. Zo zorgt dit project meteen ook voor een serieuze boost voor het economische leven in Zelzate. Het gaat vooral om bedrijven in de technische sector. Schrijnwerkers, een metaalbewerkingsbedrijf, een ingenieursbureau,….”

Wie ook interesse heeft om te ondernemen in het nieuwe bedrijvenpark kan terecht op de website www.ikzoekeenloods.be.