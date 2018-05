Elektriciteitspaal omvergereden 18 mei 2018

02u40 0

Een vrachtwagen heeft gisterenmiddag een elektriciteitspaal omvergereden in de smalle Oscar Boultonstraat. Door het ongeval, waarbij niemand ernstig gewond raakte, moest de straat afgesloten worden. Waarschijnlijk is dat ook vandaag het geval. "Door de aanrijding hangen de elektriciteitskabels gevaarlijk dicht bij de grond", reageerde burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "Infrax doet er alles aan om de situatie snel op te lossen. Dat wordt mogelijk nachtwerk." Bruggeman stelt zich bovendien vragen bij het ongeval. "Het is niet de bedoeling dat vrachtwagens door de Boultonstraat straten." Niemand zat zonder stroom. (KVZ)