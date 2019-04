Einde verhaal voor Manuel Rufo Molero in The Voice: “Blij dat ik het op mijn manier gedaan heb” Zelzatenaar kan beginnen duimen voor dochter Luna (17) Kristof Vereecke

05 april 2019

Zelzate Einde verhaal voor Manuel Rufo Molero (48) bij The Voice van Vlaanderen. De Zelzatenaar zette een mooie versie van Paint it black van The Rolling Stones neer, maar wist uiteindelijk coach Alex Callier niet volledig te overtuigen.

Manuel deed tijdens de Blinds mee om zijn dochter Luna (17) te verrassen. Dat lukte. Tot zijn grote verwondering haalde Manuel ook de volgende ronde van de populairste zangwedstrijd van Vlaanderen. Daar strandde het schip ook vanavond. Tijdens de knock-outs bracht Manuel een persoonlijke versie van Paint it black en dat werd gesmaakt door de jury. Toch bleek het niet genoeg voor een plekje in de volgende ronde. “Ik vond het een geweldige ervaring. Ik ben blijf dat ik het op mijn manier gedaan heb”, reageerde Manuel achteraf. Hij kan nu beginnen duimen voor dochter Luna die later in de knock-outs nog aanbod komt. De wedstrijd legde hem sowieso geen windeieren. Zo treedt de 48-jarige Zelzatenaar komende maandag op tijdens de loting van de prestigieuze U13Cup in Bassevelde.