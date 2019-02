Eigenaar veroordeeld tot halfjaar cel na jarenlang verhuren onbewoonbaar huis Sam Ooghe

15 februari 2019

16u21 0 Zelzate Marnix Welvaert, de uitbater van de afgebrande speelgoedwinkel Toys , is vrijdag veroordeeld tot een halfjaar cel omdat hij jarenlang een onbewoonbaar verklaarde woning verhuurde. Welvaert moet de woning herstellen.

Het vonnis is een opluchting voor Anneke Descamps, die al vier jaar in het huis woont. Zij vertelde eerder in onze krant over haar onhoudbare situatie: opstijgend vocht, elektrocutiegevaar, een ongeschikte trap en slechte verluchting in de badkamer en het toilet. Aangezien Anneke van een uitkering leeft, heeft ze niet veel andere opties.

Opvallend genoeg was het huis al onbewoonbaar verklaard toen de vorige huurder er nog woonde. Die persoon verhuisde naar een sociale woning, en het huis mocht daarna niet meer verhuurd worden. Eigenaar Welvaert trok zich daar echter niets van aan, en verhuurde de woning aan de wanhopige Anneke. En omdat de vorige huurder voorrang kreeg op een sociale woning, krijgt Anneke die niet. Ten einde raad nam ze een advocaat onder de arm. Vrijdag won ze de rechtszaak.

Huis opknappen

Welvaert kreeg zes maanden cel opgelegd. Hij werd al veroordeeld voor het verschaffen van drugs aan minderjarigen, zedenfeiten en de illegale opslag van 760 kilogram vuurwerk. Hij is ook bekend van de speelgoedwinkel Toys, die in 2016 afbrandde. De eigenaar moet de woning binnen het jaar opknappen. Hij moet Anneke ook 4.100 euro schadevergoeding betalen en de gerechtskosten. In totaal is dat zo’n 5.000 euro.