Een op twee te snel aan schoolpoort 28 juni 2018

02u42 1

Bijna één op twee bestuurders houdt zich niet aan de snelheidslimiet van 30 per uur ter hoogte van schoolpoort op de Assenedesteenweg.





Tijdens een snelheidscontrole tussen 7 en 9 uur 's ochtends reden maar liefst 251 op 507 gecontroleerde chauffeurs er te snel. "Er bereiken ons de laatste maanden te veel klachten van inwoners van de Assenedesteenweg over overdreven snelheid en overlast van hardleerse chauffeurs", zegt burgemeester Frank Bruggeman (VLD-SD). "Daarnaast voelen ook de gemachtigd opzichters van de twee scholen die er dagelijks onze kinderen oversteken zich niet altijd veilig meer. Een niet te negeren signaal. Daarom liet ik de politie snelheidscontroles uitvoeren. De resultaten spreken voor zich. Gelukkig zien we ook dat de zone 50 in de rest van de straat wel gerespecteerd wordt. Daarom gaan we de zone 30 behouden aan de schoolpoort en meer controleren." Ann Lecluyse, directrice bij gemeentelijke basisschool De Krekel, is verheugd met de aangekondigde maatregelen. "Het is goed dat er nu een signaal gegeven wordt en er niet gewacht wordt tot er een ongeval gebeurt en het te laat is." (KVZ)