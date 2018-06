Een op acht te snel 12 juni 2018

02u34 1

De politie Puyenbroeck heeft vrijdagnamiddag - en avond 106 bestuurders betrapt die te snel reden op de John F. Kennedylaan in Zelzate. In totaal controleerde de politie 865 voertuigen, wat betekent dat een op de acht te snel reed. Een van hen scheurde met een snelheid van 114 kilometer per uur over de baan waar 70 km/uur is toegelaten. Zes buitenlandse bestuurders hadden nog een boete openstaan. De politie kon zo 318 euro innen. Een andere bestuurder had geen rijbewijs en keuringsbewijs bij. (JEW)