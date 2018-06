Educatief centrum rond hernieuwbare energie 28 juni 2018

Klein Rusland heeft met 'Fabriek Energiek' een educatief doe-centrum voor scholieren rond hernieuwbare energie.





Het centrum, dat gelegen is langs de spoorwegbedding aan de voet van de Zonneberg, heeft gisteren de deuren geopend. "De ambitie van Fabriek Energiek is tweeledig. Dit doe-centrum wil zijn jonge bezoekers naar huis zien gaan met de nodige kennis over energietransitie. Ook wil het kinderen en jongeren inspireren om samen te streven naar een klimaatgezonde provincie", zegt gedeputeerde Jozef Dauwe van de provincie Oost-Vlaanderen.





Vanaf september begint de provincie Oost-Vlaanderne er ook met een educatief programma voor leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. In de toekomst wordt de doelgroep uitgebreid naar het secundair onderwijs. Vanuit het centrum kan ook de Zonneberg-site, het grootste zonnepanelenpark van de Benelux, ontdekt worden. "Tussen de panelen van het zonnepanelenpark ligt de innovatie aan je voeten: de windmolens van het Kluizendok, het kanaal Gent-Terneuzen en North Sea Port ", klinkt het. (KVZ)