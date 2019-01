Eddy Heirwegh | Nieuwe schepen van Openbare Werken heeft ervaring op terrein 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Kristof Vereecke

03 januari 2019

Het opvallendste gezicht binnen het nieuwe schepencollege is misschien wel Eddy Heirwegh (64).

Heirwegh (Open Vld) verdiende jarenlang de kost bij staalreus ArcelorMittal. Daarnaast is hij in Wachtebeke vooral bekend van zijn eigen klinkerbedrijf. Dat hij de bevoegdheid Openbare Werken erft van Rudy Van Vlaender (Anders) was dan ook geen verrassing. "Ik weet wat het is om openbare werken uit te voeren. Ik heb zelf ooit in die kraan gezeten. Ik ben een man van de praktijk en da's een enorm voordeel", weet Heirwegh, die beseft dat er heel wat moeilijke dossiers op hem afkomen. "Wachtebeke belooft zes jaar lang één grote werf te zijn. Er is de aanleg van het resterende deel van het fietspad op de oude spoorwegbedding richting ArcelorMittal, de derde fase van de dorpskernvernieuwing, de aanleg van het fietspad langs de N449, de lopende werken op de Ramonshoek en de geplande werken op de Sint-Franciesdijk." Daarnaast wordt Heirwegh ook schepen van Feestelijkheden. "Mijn grootste uitdaging zal zijn om Wachtebeke Kermis en de jaarmarkt opnieuw leven in te blazen. Hoe? Ik heb zo mijn ideeën. Ik mag al jaren mee de erg succesvolle Langelede Kermis organiseren. Ik ben van plan die ervaring te gebruiken." (KVZ)