Drugscontrole: vier bestuurders betrapt 24 maart 2018

Bij een controleactie georganiseerd door de politiezone Puyenbroeck werd donderdagnacht gecontroleerd op verdovende middelen. In totaal werden vier bestuurders betrapt die reden onder invloed van verdovende middelen. Het rijbewijs van deze bestuurders werd onmiddellijk ingetrokken. Eén bestuurder bleek in het bezit te zijn van cocaïne, er werd een verboden wapen gevonden. Daarnaast trof de politie ook een persoon aan van vreemde nationaliteit die illegaal in het land verbleef. Verder werden er processen-verbaal opgesteld voor bestuurders die niet in orde waren met de verplichte boorddocumenten en enkele verkeer gerelateerde inbreuken. (DJG)