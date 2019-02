Drie jaar na de dood van Eddy Wally timmert dochter Marina verder aan de weg “Ik mis papa nog elke dag” Kristof Vereecke

05 februari 2019

Morgen is het drie jaar geleden dat de wereld afscheid nam van het fenomeen Eddy Wally. De zanger overleed op 83-jarige leeftijd. Voor dochter Marina Wally (61) lijkt het gisteren. "Ik mis papa nog elke dag", zegt ze. Intussen probeert ze in de voetsporen van haar vader te treden. "Eind juni komt er een nieuw plaat", belooft ze plechtig.

The show must go on en dus timmert Marina Wally drie jaar na de dood van haar vader verder aan de weg. Vanuit ‘Villa Wally’, de woning langs de Assenedesteenweg in het Oost-Vlaamse kanaaldorp Zelzate waar vaderlief jarenlang lief en leed deelde met zijn Mariëtje, die al in oktober 2012 overleed. Daar bouwde Marina haar eigen ‘Wally-heiligdom’. De tuin werd heraangelegd, het huis kreeg hier en daar een nieuw likje verf en voor het raam hangt de foto van de onvermijdelijke Eddy Wally. Als je de woonkamer binnenwandelt, krijg je zelfs de indruk dat Eddy Wally zelf nog elk moment uit de keuken kan komen. ‘Amaai, geweldig dat jullie hier zijn seg!’ “De buurtbewoners zijn mij dankbaar om wat ik gedaan heb met de villa. De Wally’s zijn nog altijd aanwezig op De Katte. Zo hadden papa en mama het ook gewild”, zegt Marina.

Duet als eerbetoon

In elk woord hoor je de stem van haar vader. Ze krijgt meer en meer dezelfde trekken. “Op zijn sterfbed heeft hij me toegesproken: ‘Marinaatje, gij moet in mijn voetsporen treden. Gij moet nu het fenomeen worden.’” Ze doet haar best, Marina. In de cafés op de Zelzaatse Grote Markt staat ze steevast garant voor een namiddag polonaise lopen en ook op de betere pensenkermis is ze niet weg te slaan van het podium. Op Kamping Kitsch Club, een jaarlijks evenement in West-Vlaanderen, dat bekend staat als ‘Het marginaalste festival van het land’, is ze stilaan uitgegroeid tot een fenomeen. De organisatoren kregen haar vorig jaar zelfs bijna zover om uit een ‘vliegmachine’ te springen. Maar het mag gerust iets meer zijn. “Half februari begin ik met het opnemen van een nieuwe plaat in de legendarische studio van Johnny Hoes. Daar nam ook papa zijn grootste successen op. Bedoeling is om de nieuwe plaat eind juni, tijdens mijn verjaardagsfeest, uit te brengen.” Er komt ook een duet aan. “Met de Nederlandse zangeres Willeke Alberti. Een eerbetoon aan papa.”

Achterkleindochter Valentina

Marina’s stem stokt. Het wordt even stil. “Ik mis papa nog elke dag. Rond zijn sterfdatum heb ik het altijd het moeilijkst. Gelukkig komt mijn kleindochter Valentina (geboren op 30 mei 2016, red.) morgen. Dan heb ik wat verstrooiing. Ik ga zeker eens met haar naar het graf om ‘pépé Wally’ te gaan groeten. Valentina kent haar overgrootvader. Ze weet wie de grote Eddy Wally is. Daar trek ik mij aan op.”

Aan schijnwerpers heeft Marina morgen geen behoefte. “Morgen is een dag voor mij en mijn familie. De boekskes hoeven niet bellen. Ik zal niet bereikbaar zijn.”