Drie dagen Toer De Frans op Groenplein 22 juni 2018

Vandaag, morgen en zondag is het Groenplein opnieuw het decor voor de jaarlijkse Toer De Frans. Het buurtfeest van Geneeskunde voor het Volk is al aan zijn 19e editie toe. Vanavond organiseren ze er vanaf 20 uur een Fiësta Cubana met salsa-initiaties, optredens van Ritmo Latino en dj Huub. Morgen is er een internationaal hapjes- en dessertbuffet, 's avonds is er een barbecue. Zondag is er vanaf 14 uur livemuziek met Johnny Clarysse, MC Lily en dj Danny. Info en inschrijvingen via 09/344.92.44 of toerdefranszelzate@gmail.com. (KVZ)