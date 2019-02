Drie dagen carnaval in Zelzate Ook Hugo en Eglina zijn van de partij Kristof Vereecke

27 februari 2019

13u07 0 Zelzate Zelzate maakt zich op voor drie dagen carnaval vieren. Zo’n 360 schooljongeren trekken vrijdagmiddag het carnaval op gang met een grote carnavalsstoet rond de Grote Markt.

Voor het eerst sinds decennia maken ook de gerestaureerde reuzen Hugo en Eglina hun opwachting. Ook de vernieuwde feestcommissie krijgt de kans een eerste keer te blinken. “Om 13 uur geven we het startschot van de stoet”, zegt Kevin De Decker van de Werkgroep Carnaval. “’s avonds is er in danscafé Ambiance aan de Grote Mark een après-ski party. We trakteren er op een gratis vat. Bedoeling is om de komende jaren elk jaar een ander café aan te doen.” Op zaterdagmiddag is er vanaf 14 uur een groot kindercarnavalbal in CC De Brug langs de Assenedesteenweg. Zondag sluiten ze er carnaval af met een groot carnavalsontbijt. “Ondertussen blijven we dromen van onze eigen stoet op Zotte Maandag”, weet Kevin De Decker. “We proberen de carnavalsmicrobe langzaam opnieuw te doen bijten.”