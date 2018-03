Donderdagse sirenes doven uit 13 maart 2018

De befaamde sirenetesten van het Crisiscentrum Binnenlandse zaken houden na 4 oktober op te bestaan. Die dag zal de sirenetest rond het sevesobedrijf Rain Carbon, het vroegere Rütgers, een laatste keer te horen zijn. Jarenlang waren de sirenes tussen 11.45 en 13.15 uur een vast patroon op de eerste donderdag van de maand. Ze worden vervangen door Be Alert, waarbij personen in de buurt van een noodsituatie verwittigd worden per sms. Het bedrijf Rain Carbon werkt bovendien aan een nieuw nood- en interventieplan. Daarin staan onder meer de mogelijke risico's en de alarmeringsprocedure bij calamiteiten, maar ook de beschermmaatregelen voor de bevolking. Het plan ligt nog tot 30 maart ter inzage in het Federaal Huis van de gouverneur, Kalenderberg 1 in Gent. (KVZ)