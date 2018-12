Dode uil langs R4 woonde niet in Sint-Laurentiuskerk en is ook niet mysterieuze oehoe Zelzate blijft in de ban van ‘de uil’

Kristof Vereecke

30 december 2018

17u24 0 Zelzate De dode uil, die vandaag langs de R4 in Zelzate gevonden werd, blijkt niet het exemplaar te zijn die al maanden in de kerktoren van de Sint-Laurentiuskerk woont. Het gaat ook niet om de tamme oehoe die al weken de kanaalgemeente frequenteert. Dat zegt Jonas Wielandt van vzw Give it Back.

Zelzate is al weken in de ban van ‘de uil’. Zo heeft er zich een kerkuil in de toren van de Sint-Laurentiuskerk gevestigd en daar is niet iedereen even blij mee. De uil laat ‘s nachts geregeld van zich horen en verstoort de nachtrust van de omwonenden van de Grote Markt. Om de uilenhysterie nog wat groter te maken, vliegt er sinds enkele weken ook een Europese oehoe rond in de kanaalgemeente. Die zou afkomstig zijn van een valkenier uit de omgeving. Als bij toeval werd gisteren een dode uil gevonden langs de R4 in Zelzate. Iedereen dacht aanvankelijk dat het om de uil uit de toren van de Sint-Laurentius kerk ging, maar dat blijkt niet waar. “We hebben de uil onderzocht en het gaat om een bosuil en geen kerkuil”, zegt Jonas Wielandt van de vzw Give it Back, die zich het lot van dieren in de Gentse kanaalzone aantrekt. De uil werd ook niet neergeschoten zoals aanvankelijk op facebook te lezen stond, maar werd het slachtoffer van een spijtige aanrijding. “Jammer voor het mooie dier in kwestie, maar zoiets kan gebeuren”, weet Wielandt, die zich in principe ook geen zorgen maakt over de toekomst van het exemplaar in de kerk. “Het is niet zo ongewoon dat die uil daar woont. Zijn naam zegt eigenlijk alles. Een kerkuil zoekt nu eenmaal graag hoge gebouwen op.”

Oehoe vangen

Waar Wielandt zich meer zorgen over maakt, is de tamme Europese oehoe die al weken in Zelzate rond cirkelt. “Het beest zou eigenlijk gevangen moeten worden, maar geen enkele dierenorganisatie staat te springen omdat te doen. De oehoe vormt een gevaar voor andere kleine prooidieren uit de buurt zoals vogels, maar ook katten en kippen. We hebben het geluk gehad dat de winter nog niet zo hard geweest is en de oehoe voldoende ander voedsel vindt.” Wielandt vraagt dan ook om melding te maken wanneer iemand het dier spot via give.it.back@outlook.com.