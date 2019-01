Dj pompt nieuw leven in ‘Ambiance’: “Grote Markt opnieuw doen dansen” Kevin Vermandel wil brasserie omtoveren tot danscafé voor jong en oud Kristof Vereecke

03 januari 2019

15u55 0 Zelzate Morgen heropent de bekende ‘brasserie’ Ambiance als ‘danscafé’ Ambiance. DJ Kevin Vermandel hoopt er de Grote Markt opnieuw te doen dansen zoals in de grote dagen.

Kevin Vermandel (24) is geen onbekende in het Zelzaatse uitgangsleven. Met zijn firma ‘Sound Projects’ is hij een graag geziene gast in het DJ- en artiestencircuit. Zo kwam hij destijds ook in Brasserie Ambiance terecht waar hij heel vaak het geluid deed voor de artiesten die er kwamen optreden. Toen de vorige uitbaters de handdoek gooiden, besloot Kevin op de kar te springen en de succesvolle horecazaak over te nemen. “Bedoeling is van deze brasserie een echt danscafé te maken”, weet Kevin. “Ik wil werken met een vast concept. Zo programmeren we op vrijdag onder de noemer ‘Cheers to the weekend’ de beste DJ’s uit de regio. Op zaterdag denken we aan de liefhebbers van de betere Vlaamse artiesten. Na middernacht draaien we de betere 70, 80 en 90-muziek. Zondag zetten we de bestaande dansnamiddagen verder zoals de oude klanten van de Ambiance die al kenden.”

Kevin heeft er alvast zin in. “Ik kan niet wachten om vrijdag mijn deuren te openen. Met MNM-DJ Nico Nobels hebben we alvast onze eerste echt grote naam te pakken. Zaterdag komen MENT-presentator Herbert Verhaeghe, Marco de Hollander en Kurt Crabbé het beste van zichzelf geven. Zondag is het podium voor Danny Brendo, Peter Rammeloo en Dennie Damaro. Het moet er meteen boenk op zijn. Ik wil de Grote Markt opnieuw dansen zoals in de grote jaren.”

Ambiance zal naast vrijdag, zaterdag en zondag ook op maandag en donderdag open zijn.