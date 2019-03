DJ Jurgen opent eigen café aan Groenplein “Met veel ambiance mensen opnieuw naar ’t Groenplein lokken” Kristof Vereecke

05 maart 2019

12u19 0 Zelzate Vrijdag opent Jurgen Claeys, in Zelzate en omstreken beter bekend als DJ Jurgen en Eddy Wally-imitator, zijn eigen café aan het bekende Groenplein. “Ik wil terug ambiance brengen in deze buurt”, zegt hij.

Zijn café, een vroegere snookerpub, luistert dan ook naar dezelfde naam als het plein. “Als je de mensen vraagt waar ze naar toe gaan om zich in Zelzate te amuseren, willen we dat het antwoord ‘Naar ‘t Groenplein’ luidt”, zegt Jurgens’ partner in crime Annick Buylle.

Veel vraag

De twee hebben er dan ook duidelijk heel erg veel zin in. “Er is massa’s vraag naar een café als het onze”, weet Jurgen. “De afgelopen weken kreeg ik al heel veel mensen over de vloer die blij zijn dat er opnieuw een café bijkomt. Waar moeten de mensen hier in de buurt anders naar toe om elkaar te ontmoeten? Elke buurt verdient een eigen volkscafé. Samen met de uitbaters van de Magic Pub willen we het Groenplein opnieuw doen leven.”

Volkscafé

De vraag is hoe? Een antwoord waar Jurgen Claeys niet lang over na hoeft te denken. “We gaan shownamiddagen en avonden organiseren, om de veertien dagen een bingo, de eerste vrijdag en zondag van de maand organiseren we schietingen. We willen echt een volkscafé zijn waar mensen zich nog eens ouderwets kunnen amuseren met hun vrienden en buren. We hebben zelfs al een aanvraag van een biljartclub die zich hier wil vestigen.”

Café Het Groenplein opent vrijdagavond met een grote openingsreceptie met onder andere een optreden van Andy Live, zaterdag is er een dansavond met DJ Disco Medley, op zondag speelt DJ Jurgen zelf ten dans. Het café is alle dagen open, behalve op woensdag.