Discussie snel verkeer laait op na zwaar ongeval 02u53 0 Zelzate Een verkeersongeval, waarbij afgelopen zaterdag een 51-jarige vrouw zwaargewond raakte, doet de discussie rond het snel verkeer op de Oudenburgse Sluis opnieuw hoog oplaaien. Voor veel bewoners is het ongeval het bewijs dat dringend iets moet gedaan worden aan de hoge snelheden die er gehaald worden.

"Kijk eens aan. En je mag maar 50 in onze straat! Het wordt tijd dat ze in Wachtebeke en Zelzate iets doen aan die racers", postte Maarten Geeraerts vlak na het ongeval op de Oudenburgse Sluis. "Er wordt hier veel te snel gereden. Het was wachten op een zwaar ongeval. Ik woon hier sinds 2002 en sindsdien is het alleen maar erger geworden. Ook tractors, vrachtwagens en soms zelfs schoolbussen rijden te snel. Onbegrijpelijk. Zeker als je weet dat hier dagelijks tientallen schoolkinderen passeren", zegt Maarten Geeraerts.





Hij vroeg samen met zijn buren al meerdere keren om snelheidsremmende maatregelen. "We zijn al gaan aankloppen in Wachtebeke, in Zelzate... maar nergens krijgen we gehoor. Frustrerend. Zeker nu met dat ongeval. Hopelijk komt alles goed met de bestuurster, maar volgens mij heeft ze zeker niet te traag gereden." Of overdreven snelheid ook daadwerkelijk aan de oorzaak van het ongeval lag, kon of wilde de politie gisteren niet bevestigen.





In 2019 plant Wachtebeke een heraanleg van de straat. Ondertussen wordt wel af en toe extra gecontroleerd op snelheid. "Een goede zaak. Maar misschien moeten ze zich eens in het midden van de straat zetten en niet aan het begin of het einde waar iedereen al afremt of nog gas moet beginnen geven", besluit Geeraerts. (KVZ)