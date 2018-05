Discussie over religieuze symbolen in 't Klooster 04 mei 2018

De Zelzaatse hebben voortaan plaats in de neogotische kapel van het vroegere cultuurhuis 't Klooster en dat is geen goed idee volgens sommige gemeenteraadsleden. "Christus kijkt mee over onze schouders en wij dachten dat de overheid neutraal moest zijn", verwoordde PVDA-raadslid Dirk Goemaere zijn twijfels bij aanvang van de gemeenteraad. Andere raadsleden hadden dan weer opmerkingen over de inrichting van de zaal. Toen bleek dat een laureaat van de arbeid, die gehuldigd diende te worden tijdens de gemeenteraad, het adres van het gemeentehuis had doorgekregen, was het hek helemaal van de dam. Feit is dat 't Klooster niemand onberoerd lijkt te laten. (KVZ)